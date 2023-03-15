سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الملابس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين ، مقيمان بمحافظة الغربية) لتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها وإستثمارها لهما فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.