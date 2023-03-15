شوه جسد ابنه بطريقة وحشية من أجل 30 جنيها.. تفاصيل

حالة من الصدمة الشديدة سادت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار صور لتعذيب أب لنجله الذى لم يتجاوز الــ14 عاما بطريقة وحشية، بسبب فقد الطفل لمبلغ مالي لا تتجاوز قيمته الـ 30 جنيها، الأمر الذى لم يكن أحد يتخيل أن يحدث بسبب هذا المبلغ الزهيد.

الضرب الوحشي لذى تعرض له هذا الطفل، لم يكن الأول من نوعه مع هذا الوالد المتجرد من كل مشاعر الأبوة، ولكنه اعتاد على تعذيب أبنائه الذين خطفهم من والدتهم، بعد إنفصاله عنها، لينتقل للعيش بهم في منطقة "المرج" حتى أن هذا الأب أخرج أبنائه من المدارس ليعملوا ويحصلوا على أموال.

وعلى الرغم من أن الطفل المعتدى عليه في هذه الواقعة أمتثل لتحكمات والده بعد أن ترك الدراسة وذهب ليعمل ليحصل على المال الذى يضعه بين يدي أبيه، إلا أن هذا الأب المتجرد من المشاعر لم يغفر لهذا الطفل فقدانه مبلغ زهيد وأنهال عليه ضربا بطريقة وحشية.

تفاصيل الواقعة

تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة وتعدى بالضرب المبرح على نجله الطفل " 14 سنة" ضربا بعصا خشبية حتى إصابة بارتجاج في المخ علاوة على إصابات أخرى في أنحاء الجسد بسبب فقد الطفل مبلغ مالي قدره 30 جنيها أجرة عمله في ذلك اليوم وتم نقل الطفل إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج في القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفل " محمد " 14 عاما من إحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ تعرض للضرب والتعذيب على يد والده بسبب قيام الطفل بفقد مبلغ من المال عقب قيام الأب المتهم بأخذ الطفل المجنى علية وشقيقية من والدتهما وهرب بهما من القرية الى منطقة المرج في القاهرة وهناك أجبره الأب على ترك التعليم ليعمل في مهن مختلفة.



ويوم الواقعة عاد الابن للمنزل وقد فقد المال فانهال الأب علية بالضرب حتى أصيب بارتجاج بالمخ وكدمات كبيرة بالوجه واصابات متفرقة من الجسد وكسر في الذراع والقدم وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم إبلاغ الأم التي حضرت فيما ألقت الأجهزة الأمنية لقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.



البداية عندما انفصل الزوج ويدعى "م أ م" منذ ثلاثة سنوات عن زوجته وانجب منها ثلاثة أبناء بقرية تابعة لمركز ومدينة طوخ حتي فوجئت الزوجة أن زوجها أخذ أولادها الثلاثة وهرب بهم إلي منطقة المرج بالقاهرة وبدأت رحلة العذاب للأطفال الثلاثة أكبرهم المجنى علية ويدعي "محمد "14 سنة والذي جعله الأب يترك التعليم وشقيقية ويعمل لينفق علي الأب وإخواته.



وقال جيران الأب المتهم إن الطفل كان دائما يعانى من اعتداء الأب عليه عقب انفصال الأب عن زوجته، منذ ثلاث سنوات وشاهد الجيران الطفل بوجه شاحب تظهر عليه علامات الضرب المتكرر فضلا عن شكواه من التعذيب والإصابات الخطيرة في جميع أنحاء الجسد لينتقم من زوجته أم الطفل.