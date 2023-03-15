مفاجأة جديدة بأسعار الذهب.. والأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية|أبرز أخبار التوك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2023

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15-3-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

الأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية وتكشف موعد انتهائها

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم والساعات المقبلة، وتوقعات درجات الحرارة.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي المصرية، إن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية، مقارنة بالأيام الماضية، حيث شهدت البلاد بالأمس ذروة عدم الاستقرار الجوي.





الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 15- 3-2023.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و33.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.66 جنيه للبيع، و37.52 جنيه للشراء.

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة





أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بـ البورصات العالمية، وأي تأثير بالأسعار العالمية يكون له تأثير على الأسعار بمصر.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك ارتفاع فى أسعار الذهب، وخلال الثلاثة أيام الأخيرة حدث ارتفاع فى الذهب بنسبة 1.5%.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أكد أنه سيكون هناك ارتفاع في وتيرة الفائدة بالدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة ناتج عن حالة التضخم فى أمريكا.

بحلول 2024| وزير الزراعة يزف خبر سار بشأن القمح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه فى عام 2020 كانت نسبة التغطية لـ تقاوى القمح 35%، و الموسم الحالي وصل لـ 70%، و أنه فى 2024 ستكون نسبة توفير التقاوي 100%، وسيكون هناك فائض من أجل التصدير.

وأضاف القصير ، خلال كلمته أثناء قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أن هذا الأمر سينطبق على الصويا و عباد الشمس، و الأرز و الذرة.

وأوضح أنه سيتم التوسع فى عمليات التخزين لـ السلع من 1.2 مليون طن لـ 3.4 مليون طن، وأن ذلك من أجل تخزين السلع، بالإضافة لـ أماكن التخزين فى البنوك الزراعية و الأماكن التابع لـ وزارة التموين .

ليه بنعملهم.. الرئيس يرد على سبب إقامة مشروعات التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة، متحدثا عن مشروعات التوسع الأفقي فى الأراضي الجديدة قائلا: "لو لاحظتوا الأرقام الموجودة فى تلك المشروعات سواء كانت الدلتا أو فى توشكي أو وسط سيناء ، نتحدث عن 3.5 مليون فدان، ويساوي تقريبا ثلث الأرضي الزراعية الموجودة فى مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، بافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "عايز أقول للي بيسمعنا الأن اللي احنا بنتكلم فيه دا مش بنتكلم فى مشروع بسيط.. وطلباته من المياه أو الأسمدة ستكون ضخمة جدا.. ولا أتحدث عن تجهيزه كمشروع".

السيسي: لن نسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بعمل رحلات ميدانية للشباب والطلاب، إلى المشروعات الجديدة، معلقًا: "عايز أقول لهم شوفوا اللى بيتم على يد شباب مصر".

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إنه لن يسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا، ويقول لهم إن هذا الكلام غير حقيقي.

الرئيس السيسي يعلن أسعار التعاقد على عدة سلع استراتيجية





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا اتفقنا كحكومة على إعلان الحد الأدنى لأسعار القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس و الأرز".



وأضاف السيسي ، خلال كلمته أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أنه يتم إعلان أسعار سلع لضمان الحقوق لـ الفلاحين، معلقًا :" الناس اللي فى الريف تعلم هذا الكلام".