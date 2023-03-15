حقيقة وقوع زلزال مدمر الخميس والجمعة.. تفاصيل

كشف الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، تفاصيل التصريحات التي أثارها العالم الهولندي بشأن وقوع زلزال مُدمر على مدار 3 أيام "اليوم وغدًا وبعد غد".

هل يقع زلزال مدمر الأيام المقبلة؟

وقال ضومط كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تصريحات هذا العالم لا تستند للعلم، لافتًا إلى أنه حذر من وقوع زلازل على مدار الأيام السابقة؛ وهو أمر لم يحدث.

وتوقع رئيس حزب البيئة العالمي، عدم وقوع زلازل اليوم وغدًا وبعد غد؛ وفق تصريحات العالم الهولندي، محذرًا من أن التغيرات التي شهدها شرق المتوسط؛ تُمثل حدثًا غير عادي.

ضومط كامل: لا أحد يمكنه تحديد توقيت الزلزال

وتابع أن الصفائح التكتونية تتخذ مواقع جديدة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع هزات أرضية تصل إلى 6 درجات بحد أقصى.

وأكد ، أن الزلازل التي تشهدها الكرة الأرضية لن تصل إلى درجات مدمرة، مؤكدًا أن كوكب الأرض معرض لزلازل؛ ولا يستطيع أحدًا أن يعلم توقيت الزلازل، أو أماكن وقوعها، حتى الأن.