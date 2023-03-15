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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات قوية بين الأمن والجماهير قبل مواجهة نابولي وآينتراخت بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

اندلعت اشتباكات في مدينة نابولي اليوم الأربعاء قبل مواجهة نابولي وأينتراخت فرانكفورت في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إذ أضرم مشجعون ألمان، النار في سيارة شرطة وألقوا حجارة على حافلات في وسط المدينة.

ومنعت السلطات الإيطالية المشجعين الذين يعيشون في فرانكفورت من حضور المباراة في ظل مخاوف بشأن أعمال عنف محتملة لكن هذا لم يمنع مجموعة من جماهير النادي الألماني من السفر إلى إيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة صدامات بين جماهير وقوات مكافحة الشغب وسيارة شرطة مشتعلة بينما ألقت الجماهير أغراضا على الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن جماهير نابولي ألقت الحجارة والزجاجات على حافلات تقل جماهير أينتراخت ما ألحق أضرارا بإحدى نوافذها. وسافر نحو 600 مشجع من ألمانيا، حيث فاز نابولي 2-صفر في لقاء الذهاب.

وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني عبر انستجرام "هؤلاء ليسوا مشجعين، إنهم مجرمون، بلطجية"، مبديا دعمه "الكامل" للشرطة.

ووقعت اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل انطلاق مباراة الذهاب في فرانكفورت.

أُبلغت السلطات الإيطالية أينتراخت الأسبوع الماضي بقرارها عدم السماح لمشجعيه بدخول الملعب، وهو ما وصفه النادي بأنه "تدخل غير مقبول".

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