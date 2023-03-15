محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض مع الناس لتوفير السلع المخفضة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأربعاء، معرض مع «الناس»، الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة.



وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.



وطالب نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وكلف محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

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