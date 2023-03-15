الروس ليسوا أفغانًا.. ضابط بالجيش الأمريكي يحذر زملاءه من القتال لصالح أوكرانيا

حثّ نوكتيس درافن، الضابط بالجيش الأمريكي، زملاءه على عدم المشاركة في حرب أوكرانيا إلى جانب قوات الجيش الأوكراني.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: "زملائي المحاربين الأمريكيين، يرجى تفهم أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس أفغانستان أو العراق. إنك لا تقاتل ضد مدنيين غير مدربين وعديمي الحماس وذوي تمويل ضعيف. الروس مدربون ومجهزون جيدًا ووطنيون ومتفانون للغاية المحترفون العسكريون الذين يتساوون معنا في أحسن الأحوال ويتفوقون على قواتنا المسلحة في أسوأ الأحوال".

وحث درافن زملاءه على “ألا يصبحوا مرتزقة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأنهم لن يموتوا من أجل وطنهم، ولكن من أجل مصالح السياسيين والعولميين والشركات الغربية”.

واختتم بالقول: "إذا كنت تعتقد أن العمل العسكري في أوكرانيا ضد روسيا سيكون نفس رحلات السفاري كما في العراق وأفغانستان، فعندئذ سيكون لديك درس واقعي".