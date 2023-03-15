مريضة بالاكتئاب.. سبعينية تلقي بنفسها من الطابق الرابع في الهرم

أنهت عجوز في السبعين من عمرها حياتها بعدما قفزت من الطابق الرابع بمنطقة الهرم لمعاناتها من الاكتئاب.

كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث حيث تبين ان السيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، وكانت تعاني من الاكتئاب، وتتلقى العلاج في المنزل، ويوم الواقعة ألقت نفسها من الطابق الرابع، ولا شُبهة جنائية في الحادث.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بسقوط سيدة من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ماجده.م.ع، تبلغ من العمر 70 عامًا.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أنهت حياتها بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع بسبب مرورها بأزمة نفسية واصابتهاب الاكتئاب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.