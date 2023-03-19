سعر جوال Iphone 14 في الكويت

أرادت علامة آبل الأمريكية طرح أفضل جوال من الفئة المتوسطة ذات أقوي المواصفات بسعر مغري، فكان جوال آيفون 14 الخيار الأفضل مع بطارية كبيرة وشاشة مميزة مع معالج قوي.

وصل أسعار iphone 14 فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 237 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 281 دينار.

يأتى جوال iphone 14 شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14

يطرح جوال iphone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14

يحمل جوال iphone 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك اقتناء جوال iphone 14 في 5 ألوان هي: الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.