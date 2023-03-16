تناول القهوة يحميك من مرض شائع

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع مستويات الكافيين في الدم من خلال تناول القهوة يمكن أن يساعد الأشخاص على البقاء في وضع النحافة.

خلص البحث الذي أجرته إمبريال كوليدج لندن إلى أن سرعة استقلاب الكافيين يمكن أن يكون لها تأثير على الوزن ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث المتعمق لتحديد ما إذا كان شرب المزيد من القهوة يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن.

استطلع البحث ما يقرب من 10000 شخص شاركوا في ست دراسات طويلة المدى، وخلصت إلى أن المشاركين الذين لديهم مستويات عالية من الكافيين في البلازما يتمتعون بمؤشر كتلة جسم أقل (BMI) ، إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قال الدكتور ديبيندير جيل ، العالم الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن ، لوكالة الأنباء الفلسطينية "إن 95٪ من الكافيين الخاص بك يتم استقلابه بواسطة إنزيم"، يؤثر جينان يسمى CYP1A2 و AHR على وظيفة ومستوى هذا الإنزيم.

"لذلك ، باستخدام هذه المتغيرات الجينية التي تجعل الأشخاص يستقلبون الكافيين بشكل أسرع أو أبطأ ، وجدنا أن الأيض الأبطأ لديهم مستويات أعلى من الكافيين في البلازما (الدم) ، وأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الكافيين في البلازما يستمرون في انخفاض مؤشر كتلة الجسم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

ومع ذلك ، لا ينصح الدكتور جيل بأن يغير أي شخص عاداته بعد، كما يلاحظ فإن شرب المزيد من المشروبات المحتوية على الكافيين بما في ذلك الشاي والقهوة يمكن أن يؤثر على جودة النوم ويسبب خفقان القلب.

وأضاف: "يجب استخدام النتائج التي توصلنا إليها لتوجيه المزيد من الأبحاث بما في ذلك الدراسات السريرية المحتملة".

في مكان آخر ، وجدت دراسة واحدة عام 2019 أن تناول الكافيين يمكن أن يعزز الوزن ، ومؤشر كتلة الجسم وتقليل الدهون في الجسم، عبر 606 مشاركًا ، مقابل كل مضاعفة في تناول الكافيين ، زاد متوسط ​​انخفاض الوزن ومؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون بنسبة تصل إلى 28٪.

وبالمثل ، أجرت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة هارفارد T.H. وجد باحثو مدرسة تشان للصحة العامة في عام 2020 أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل دهون الجسم بنحو 4٪. لتقييم ما إذا كان استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، قام بفحص 126 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن وعدم حساسية الأنسولين.

يمكن للقهوة أيضًا أن تزيد من معدل الأيض ، مما يعني أن الجسم قادر على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع أثناء الراحة، كلما ارتفع معدل الأيض ، كان فقدان الوزن أسهل ، على الرغم من أن تأثير القهوة الإيجابي قد يتناقص مع تقدم العمر.

المصدر: independent