تحقيقات موسعة لحل لغز الجثة الطائرة ببولاق الدكرور

تجري نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في العثور على جثة أمام عقار لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وما اذا كانت تم القاءه أو سقط من الاعلى.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وبيان اسباب الوفاة وتوقيتها ووضع تصور لكيفية حدوثها.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة وعثر على جثة شاب عشريني بها إصابات أمام مدخل عقار.

تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية يبلغ من العمر ٢٥ سنة، بها كسور متفرقة بالجسم إثر سقوط من علو.

ويعمل رجال المباحث على تتبع خط سير المتوفى لتحديد هويته والوقوف على سبب تواجده بالمنطقة محل الواقعة والوصول الى حقيقة سقوطه او القاءه من اعلى.

ويعمل رجال المباحث على فحص بلاغات التغيب وسماع أقوال قاطني العقار المواجه لمكان العثور على الجثة لحل لغز الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.