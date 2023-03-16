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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثلاثية نظيفة|نابولي يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني

صدى البلد

تأهل نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين، على نظيره الألماني، في ملعب الأخير، لتصبح مجموع المباراتين 5-0.
وجاءت أهداف نابولي عن طريق (اوسيمين هدفين في الدقائق 5+2، 53) وزيلينسكي في الدقيقة 64.
تشكيل نابولي:
أليكس ميريت - جيوفاني – أمير رحماني – منجاي كيم – ماريو روي - أنجويسا – لوبوتكا – زيلينسكي - بوليتانو – أوسيمين – كفاراتسخيليا.
تشكيل آينتراخت فرانكفورت:
كيفين تراب - توتا – بوتا – إنديكا  - ناوف – رودي – سو – لينتس  - كامادا – سانتوس بوري – جوتزه.

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