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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. لغز فيديو 30 ثانية كشف سارقي فيلا صلاح وحكاية خيانة زوج لزوجته مع حماته وقاتل 7 من أسرته ينتظر مصيره والحبس بسبب زينة رمضان

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الأخيرة عددا من التقارير والأخبار الهامة كان ابرزها كواليس سقوط المتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح وقرار النائب العام باحالة قاتل 7 من اسرته بالاسكندرية لمحكمة الجنايات ودعوى شابة تطلب الطلاق لاكتشافها خيانة زوجها مع أمها وغيرها من الأخبار الهامة تضمنت: 

 

فرد أمن وحقيبة ظهر كشفا اللغز| حكاية فيديو 30 ثانية أوقع سارقي فيلا محمد صلاح.. والمتهم: “أيوه عارف”

 

48 ساعة فقط استغرقتها مباحث العاصمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في حل لغز سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول، حيث نجحت في القبض على المتهمين الذين تبين أن أحدهما كان يعمل سابقا فرد أمن في الكومبوند.

 

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

 

 

تربت يتيمة الأب وعاشت مفتقدة لحنان الرجل في حياتها حتى تقدم شاب وسيم لخطبتها.. منصبه كمهندس وكونه ميسور الحال أسعد قلبها خاصة انها ستخرج من الفقر وتعيش مع شاب وسيم يحبها وتحبه.

 

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

 

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية مقاولا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شخص يعمل في معرض سيارات بسبب رغبته في إقامة علاقة مع صاحبة صديقته واستمعت النيابة لأقوال المتهم.

 

 

أقوال 13 شاهدًا | قرار عاجل ضد قاتل 7 من أفراد أسرته

 

أمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

 

 

احذر.. السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زينة رمضان في هذه الحالة

 

تمتلئ الشوارع في مختلف المناطق بالشباب والأطفال لتعليق "زينة رمضان" احتفالًا بقدوم الشهر الكريم بعد أيام قليلة، وقد تعرضك "زينة رمضان" إلى الحبس حال سرقة التيار الكهربائي من الخطوط الرئيسية في الشوارع لإضاءة الفوانيس والمصابيح.

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القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

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