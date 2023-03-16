في المنور.. المعمل الجنائي يفحص حريق مدرسة لغات بالهرم

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق داخل مدرسة لغات بالهرم، وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بمنور مدرسة محرم الإسلامية للغات بجوار وحدة إسعاف، ونجح رجال الدفاع المدني في محاصرة النيران دون امتدادها إلى الفصول الدراسية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.