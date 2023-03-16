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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذو قدرات خاصة.. دفن جثة طفل سقط من الطابق الرابع بالهرم

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل سقط من الطابق الرابع بمنطقة الهرم اثناء لعبه في الشرفة. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الحادث واستدعت اسرة الطفل لسماع اقوالهم. 

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، يشير إلى سقوط طفل من علو ووفاته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابا بكسور في أماكن متفرقة من جسده، ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل من ذوي الهمم وسقط من الطابق الخامس، أثناء اللهو في الشرفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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