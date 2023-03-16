وفاء عامر تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل الكتيبة 101 |شاهد

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل دروها في مسلسل الكتيبة 101، مشيرة إلى أن هذا العمل الفني من بطولة الفنان آسر ياسين وعمرو يوسف وخالد يوسف وأحمد بدير.



وأضافت وفاء عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن المسلسل يتحدث عن تضحيات الشهداء، ولا يوجد أغلى من الوطن ولا يوجد أغلى من تضحيات الشهداء الذين يحمونا، ونقدم عمل يؤرخ لبطولات أبطال".

الكتيبة 101

وقالت الفنانة وفاء عامر، شخصيتي في مسلسل الكتيبة 101 هو دور امرأة سيناوية قوية ومحترمة للغاية.



