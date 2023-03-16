أفضل طرق لحماية خصوصيتك وتأمين حسابك على واتساب

تمثل عملية تأمين تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp ضرورة كبيرة للمستخدمين، حيث يعتبر التطبيق هدفا لعمليات الاختراق والمقرصنين الإلكترونيين، لما يحويه من معلومات مهمة للغاية مثل الصور والبيانات الخاص بالهوية، مما يشكل خطر كبيرا على المستخدمين.

وذكر موقع Techweez التقني عددا من الإعدادات التي يجب على جميع مستخدمي واتساب تفعيلها واتباعها لحماية الحسابات الخاصة بهم من الاختراق.



تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية



يُسمح بالنسخ الاحتياطية السحابية على التطبيق وتكون مفيدة في حالة الحصول على هاتف جديد في حالة الرغبة في الاحتفاظ بالمحادثات السابقة.

ويرجع السبب في تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية إما على Google Drive لأندرويد أو Apple iCloud على آيفون هو أن هذه الخدمات السحابية يمكنها تخزين جميع المحادثات والبيانات في حالة اختراق حسابك.

إعداد المصادقة الثنائية



المصادقة الثنائية هي ميزة مهمة جدًا حيث يجب عليك تمكينها، حيث يمكنك إما اختيار أساليب 2FA المستندة إلى النص أو التطبيق أو القائمة على الهواتف الأخرى، وفي كل مرة تريد التحقق من رقم هاتفك على واتساب، سيُطلب منك إنشاء رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام تم إنشاؤه باستخدام التحقق بخطوتين على التطبيق.

ويمكنك فتح تطبيق واتساب ثم توجه إلى الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق من خطوتين ثم تمكين، ويمكنك بعد ذلك اختيار إضافة عنوان بريدك الإلكتروني بحيث يرسل لك واتساب رابطًا عبر البريد الإلكتروني لتعطيل التحقق من خطوتين في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

وبمجرد الإعداد ، سيطالبك واتساب بشكل غير منتظم بإعادة إدخال رقم التعريف الشخصي، وستكون هذه المطالبات مفيدة خاصة إذا كان شخص آخر يحاول إضافة رقمك إلى جهاز جديد دون علمك.

تمكين الرسائل المختفية

وتختفي رسائل واتساب بعد سبعة أيام وهذه الميزة متاحة للمحادثات الجماعية والمحادثات الفردية، ويمكنك تفعيلها من خلال الخطوات الآتية :

توجه إلى واتساب : وحدد دردشة إما جماعية أو فردية.

للوصول إلى إعداد الدردشة ، ما عليك سوى النقر على اسم المجموعة أو اسم الدردشة

اسحب لأسفل من خلال الخيار حتى ترى خيار الرسائل المختفية وقم بتمكينه.

إدارة كيفية تفاعل الأشخاص مع حسابك



ويمكنك التحكم في الأشخاص الذين يضيفونك إلى المجموعات من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم الحساب والخصوصية ثم المجموعات ثم إلغاء الاشتراك في خيار "الجميع" الذي تم تمكينه افتراضيًا إما إلى "جميع جهات الاتصال الخاصة بك" أو "جميع جهات الاتصال الخاصة بك باستثناء الأشخاص الذين تعرفهم.

هذا يضمن أن الأشخاص الذين يرغبون في إضافتك إلى المجموعات بشكل عشوائي سيتعين عليهم إرسال رسالة نصية إليك للحصول على موافقتك.

ويمكنك أيضًا تحديد من يرى صورة ملفك الشخصي ، وحول القسم ، وآخر مرة شوهدت فيها على واتساب ، والموقع المباشر والقسم المتعلق أيضًا.

هناك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها وهي تعطيل الإشعارات التي تظهر على شاشة القفل أو في ظل الإشعارات حتى لا يقرأ أي شخص معاينة الرسالة دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو التطبيق نفسه.