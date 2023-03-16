اتهامات لفرنسا بإبطاء وصول المساعدات إلى أوكرانيا.. ما السبب؟

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا متهمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن عدد مصادر أوروبية قولها إن باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.

وطالب وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ألمانيا، الأحد الماضي، بالإسراع بتقديم إمدادات الذخيرة والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية.

وقال كوليبا لصحيفة “بيلد إم زونتاج” الألمانية إن نقص الذخيرة يعد المشكلة الأولى التي تواجه أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.