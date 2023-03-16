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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة: دعوة مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر على رأس أولوياتنا

صدى البلد

   قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، من بين أهم أولويات عمل الوزارة، بجانب كافة الأفكار التي تشجع مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة اليوم /الخميس/ للدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ وجون جميل، المدير التنفيذي لشركة إنفستجو، وماكسيموس بهنان، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرصها على الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية في مختلف لقاءاتها الأسبوعية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس.
وأشارت إلى جهود الوزارة لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، ومنها إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، تستهدف عددًا من المجالات التي يرغب المصريين بالخارج في الاستثمار فيها، ومن ثم الخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين بالشركة، وتذليل أي عقبات تواجهها لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، وكذلك بحث إنشاء صندوق استثماري يستهدف إتاحة فرصة لمشاركة صغار المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، بما يتيح الفرصة أمام كافة شرائح المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.
من جانبه طرح ماكسيموس بهنان، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، فكرة قيامه بإنشاء صندوق استثماري أمريكي وتوجيه أعمال الاستثمار إلى مصر عن طريق شركته الأمريكية والمسجلة والخاضعة للقوانين الفيدرالية والمحلية هناك، ويستهدف هذا الصندوق الاستثمار في المشروعات المصرية مثل المناطق اللوجيستية، وكذلك الاستثمار في المجال الطبي وغيرها من المجالات الاقتصادية، منوهًا إلى أن فكرة الصناديق ستمثل عامل جذب للراغبين من الأجانب في الاستثمار في مصر.
وطلبت وزيرة الهجرة في هذا الصدد إعداد دراسة مفصلة عن فكرة إنشاء هذا الصندوق لدراستها وبحث آليات دعمه، ضمن لقاءاتها بالمستثمرين لدعوتهم للاستثمار في مصر والاستماع إلى إفكارهم الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
كما قدم الحضور عرضًا توضيحيًا للمنصة الإلكترونية التي قاموا بإطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التسويق والترويج لمشروعات الاستثمار العقاري في مصر، حيث تجمع كبار المطورين العقاريين في مصر، والمشروعات التي يستثمرون فيها، بما يسهل على الأجانب والمصريين بالولايات المتحدة، اختيار الوحدات السكنية المناسبة لهم في مصر، مؤكدين أن المنصة بدأت تؤتي نتائج إيجابية رغم انطلاقها منذ شهرين فقط، وهو ما يشير إلى تنوع المقاصد العقارية في مصر والتي تجذب المصريين بالخارج والأجانب بالولايات المتحدة على حد سواء.

م م ب/ن و ر
أ ش أ

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