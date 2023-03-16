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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقري المستهدفة ، حيث يجري العمل في 3482 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

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جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة ، ورؤساء المراكز المستهدفة ، ووكلاء الوزراء ، ومديري الهيئات والشركات ، والمهندس أحمد عاطف ، المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

قدم نائب المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة القطاعات الأخرى بجميع المراكز المستهدفة، بصفة عامة، وبقرية المعصرة بمركز ملوي بصفة خاصة، للخروج بالشكل اللائق خلال الزيارة الرئاسية التاريخية في 2مارس الجاري، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات القومية وافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة باعتبارها القرية النموذجية لمشروعات "حياة كريمة"، على مستوى محافظات الجمهورية.

كما قدم نائب المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسرة المهندسة سالي وليم مديرة منطقة المنيا بجهاز التعمير سابقا والتي وافتها المنية، مؤكدا أن الفقيدة كانت مثالا يحتذي به في العطاء والاخلاص في عملها، من خلال جهودها المثمرة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال المرحلة الأولى بمراكز محافظة المنيا.

وخلال الاجتماع شدد نائب المحافظ، على ضرورة إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة العمال، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تأمين سلامة العمال والمهندسين وكذلك جميع المواطنين عند تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد ابو زيد، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي ستغير وجه الريف المصري.

مطالبا ، مهندسي دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نسب الإنجاز الاسبوعية وإرساله إلى الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، لاستعراض معدلات التنفيذ خلال الاجتماع الدوري، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.

وأشار إلى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري العمل بها بالمراكز المستهدفة، مشيدا بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبين الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، وبإشراف مهندسي دار الهندسة لارتفاع نسب الإنجاز .

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