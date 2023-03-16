" محمد" ابن المنيا يعثر على أشقائه الثلاثة بعد بحث ومعاناة لثلاثة عقود.. صور

لا تفقدوا الأمل والحلم.

بعد 30 سنه من الدعاء والبحث والمعاناة كلل الله تعبي وكافئني بالعثور على أشقائي الثلاثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجمع الله شملنا فالفضل لله تعالى ونصيحتي للجميع لا تفقدوا الأمل والحلم... هكذا قال محمد سعد إسماعيل ابن ملوي بجنوب المنيا والذي عثر على أشقائه الثلاثه من أبيه الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية.

يقول محمد سعد إسماعيل موظف أن القصه بدأت عندما سافر الوالد إلى المملكة العربية السعودية في أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى يتمكن من تحسين دخل الأسرة وعمل هناك في مهنة " المقاولات " وأكرمه الله وتحسنت ظروفه المادية فأرسل إلى زوجته التي كانت متواجدة في مصر كي تسافر إلى السعودية وتعيش معه في المملكة هي وطفلاها منه.

وعلى الفور لبت الزوجة طلب زوجها وسافرت إلى المملكة العربية السعودية وهناك أكرمهم الله وحملت الزوجة لكن مات الجنين ثم مات جنين آخر ورزقها الله بحمل ثالث ولكن الأم خافت على حملها أن يلقى مصير أخويه فعادت إلى مصر لتضع مولودها " محمد".

وعادت الأم إلى مصر وأكرمها الله بنعمته ووضعت محمد ليصبح لديها 3 أطفال بدأ الزوج يطلب من زوجته العودة إلى السعودية مرة أخرى ولكنها رفضت فقرر الأب الزواج من سيدة أخرى مصرية داخل المملكة العربية السعودية.

فتزوج سعد المصري من سيدة أخرى بالمدينة المنورة وأنجبت له 3 أبناء هم فتحي عام 1972 ومصطفى عام 1974 وأيمن عام 1975.

وفي هذا التوقيت أصبح سعد المصري لديه 3 أبناء من الزوجة الأولى في " مصر" و3 أبناء آخرين من الزوجة الثانية التي تعيش في " السعودية".

شهور قليلة وتوفي الوالد "سعد إسماعيل" الشهير بـ سعد المصري وبعد الوفاة أنذر أحد أقارب والده زوجته الثانية بعدم النزول إلى " مصر" حتى لا تتمكن الزوجة من الميراث فعملت الزوجة بالنصيحة ولم تعد إلى مصر بصحبة أبنائها الثلاثة.

وحاول محمد سعد شقيقهم من الأب الوصول إلى أشقائه مرارا وتكرارا ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل كما حاول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك فور إصداره ولكن لم تفلح تلك المحاولة أيضا.

عقود من المعاناة والبحث لم ير ابن المنيا أشقاءه فالملامح تغيرت والقلب اصابه الوهن لعدم العثور على الأشقاء الا انه فكر مرة أخرى وقرر استخدام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" تهدف للبحث عن المفقودين.

وبدأ " محمد سعد" التواصل معهم بأمل أخير طالبًا من الله أن يجبر خاطره ويلتقي أشقائه مرة أخرى فدونت تلك الصفحة تلك الكلمات "نبحث عن أبناء الحاج سعد إسماعيل ابراهيم الشهير بـ" سعد المصري " في محاولة للوصول لإخوته من الأب.

ومن هنا وصل ابن المنيا لأشقائه بالسعودية من خلال تعليق لإحدى السيدات أكدت معرفتها لأشقائه وبالفعل تواصل هاتفيًا من خلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي مع أحد أشقائه في واقع ربما لا يصدقه عقل ولا يتحمله قلب ولكنه حدث بأمر الله.

محمد سعد واشقائه

محمد سعد واشقائه

محمد سعد واشقائه

محمد سعد واشقائه