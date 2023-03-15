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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبوزيد اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجمعيات والمؤسسات من ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي ، لبحث ومناقشة آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية ، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

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جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، دكتور سيد سعداوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إبراهيم فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة ، ربيع عبدالجليل مدير فرع جمعية الاورمان بالمحافظة ، ماريان ميلاد ممثل الهيئة القبطية الانجيلية.

أكد نائب المحافظ أن الاجتماع ، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهات السيد وزارة التنمية المحلية بشأن الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات استعدادا لشهر رمضان الكريم، مع حصر ومراجعه كافة بيانات الأسر الأولى بالرعاية ، بما لا يدع مجال للازدواجية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجه نائب محافظ المنيا إدارة التحول الرقمي بالمحافظة بتوحيد قواعد البيانات لمؤسسات وجمعيات التحالف الوطني تحت مظلة المحافظة، مع التحديث المستمر لبيانات الأسر الاولى بالرعاية وفقا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول تلك المساعدات للمستحقين في القري الأكثر احتياجا.

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