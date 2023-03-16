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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا .. انطلاق بطولة الجمهورية للقوس والسهم بنادي الصيد

صدى البلد


تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم على ملاعب نادي الصيد، بمشاركة 259 لاعب ولاعبة في جميع المراحل العمرية المختلفة.

ومن المنتظر أن تقام المنافسات على مدار يومين، بمشاركة اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 10 هيئات وأندية هم" الصيد ووادي دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهوري  وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادي جرين بلازا ونادي ام ڤي بي".

وتحظى البطولة باهتمام كبير من جميع المشاركين خاصة وأنها ستمنح الحافز الرياضي للاعبين، مما يجعل يزيد من قوة المنافسة بين جميع اللاعبين واللاعبات.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر لمنافسات البطولة لتسليم الميداليات للفائزين وأصحاب المراكز الأولى.

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