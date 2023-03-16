الدرندلي يلتقي إنفانتينو ورئيس رواندا بكونجرس الفيفا.. صور

عقد خالد الدرندلي نائب رئيس إتحاد الكرة المصري المشارك في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم رقم 73، العديد من الاجتماعات برواندا بهدف بحث التعاون المشترك .



والتقي خالد الدرندلي نائب رئيس إتحاد الكرة المصري ، جياني انفانتينو رئيس الفيفا وعدد من رؤساء الإتحادات العربية والأفريقية.



وحرص الدرندلي علي تهنئة جياني انفانتينو بفوزه برئاسة الفيفا بالتزكية ، كما التقي بول كاغامي رئيس رواندا أيض.



ويضم الوفد المصري كل من جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ونائبه خالد الدرندلي ووليد العطار المدير التنفيذي.



فاز السويسري جياني إنفانتينو بولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة أربعة أعوام حتى 2027.



وجرى انتخاب إنفانتينو 52 عاما، بالتزكية خلال كونجرس الفيفا في كيجالي عاصمة رواندا اليوم الخميس.



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