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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميني باص وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي أمام قرية المطيعة بمركز أسيوط.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين. 


وانتقل ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميني باص رقم "7614 هـ م ج"، وأخرى ميكروباص رقم "7286 ي ط ا". 

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وأسفر الحادث عن إصابة "عبد الفتاح.ا"، و"محمود.ع"، و"صبري.س"، و"هاني.م"، و"إيمان.م"، و"نورهان.ا".
جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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