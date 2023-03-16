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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 4 فلسطينيين واصابة 20 آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 20 آخرون، بينهم 4 بجروح خطيرة، في هجوم جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

 

وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة لأنباء الفلسطينية "وفا"، إن  هوية الشهداء هم: صالح بركات شريم "29 عاما"، ونضال أمين زيدان خازم "28 عاما"، والطفل عمر محمد عوادين "16 عاما"، وشهيد لم تعرف هويته بعد.

 

وأضافت الوزارة أن هناك 12 إصابة بالرصاص الاحتلال الحي بينهم 4 إصابات خطيرة وصلت مستشفى الرازي، بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي 5 إصابات طفيفة، إضافة لثلاث إصابات طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي.

 

وأوضح مراسل "وفا" أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وأعدمت 3 شبان، بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

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