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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

تونس
تونس

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والقبض على 2 من العناصر التكفيرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم" الخميس"- أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وتوزر تمكنت من ضبط 65 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة وذلك في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس. 

وفي سياق آخر، أكد أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر التكفيرية الفارة من العدالة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

السلطات التونسية المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي الحدود الجزائرية التونسية

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