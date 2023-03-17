طريقة تخسرك كيلو من وزنك يوميا.. تفاصيل

يحتاج النظام الغذائي ، والتمارين الرياضية ونمط الحياة الصحي إلى التغيير عندما يشرع المرء في رحلة نحو فقدان الوزن.

يعد من المهم الحفاظ على وزن صحي والتخلص من الدهون الزائدة والكيلوغرام والحصول على جسم لائق. خاصة في هذه الأوقات المعاصرة عندما يكون العديد منا مذنبين بالعيش بأسلوب حياة مستقر مع نشاط بدني يقترب من الصفر ، وإمكانية الوصول إلى الأطعمة غير الصحية والمعالجة والمقلية والحياة العملية التي تتطلب الجلوس باستمرار أمام الشاشة وذلك وفقال India.com.

وفي الوقت نفسه ، لا يساعد نظام فقدان الوزن في الحفاظ على لياقة الجسم فحسب ، بل يحسن أيضًا نمط الحياة بشكل عام.

يحتاج المرء إلى اتباع روتين مناسب أيضًا للحفاظ عليه. لذا ، كيف تبدأ يومك مهم أيضًا.

هناك القليل من الأشياء التي يمكن للمرء اتباعها لروتين صباح الخير.

روتين الصباح لتخفيف الوزن

كوب من الماء: قد يساعد تناول كوب أو كوبين من الماء قبل الإفطار على إنقاص الوزن. يقلل شرب الماء من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، ويشبع الشهية الفورية ويحفز عملية التمثيل الغذائي للمساعدة في حرق السعرات الحرارية.



الإفطار الغني بالبروتين: هناك سبب لاعتبار وجبة الإفطار وجبة مهمة. يمكن أن يحدد اختيارك للطعام مسار يومك.

يعد الفطور الغني بالبروتين مهم لأنه يساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول ويخفف من كل الرغبة الشديدة التي قد تؤدي أو لا تقودك إلى تناول الطعام الممتع. كما أنه يساعد في تقليل زيادة الوزن.

أغذية غنية بالبروتين: البيض ، الزبادي اليوناني ، اللوز ، بذور الشيا ، الفول السوداني والبازلاء الخضراء

التمرين: تمارين الصباح تساعد في إنقاص الوزن.

يمكن لروتين تمرين جيد قبل الإفطار مباشرة أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل أسرع.



روتين النوم الجيد: غالبًا ما يتم التغاضي عن النوم الجيد ويتم إدراجه في قائمة الأولويات ، لكنه لا يستحق هذا المكان. من المهم للغاية أن تساعد في أداء وظيفتك على النحو الأمثل طوال اليوم.

إذا كنت تتبع نظامًا لفقدان الوزن ، فحاول أن تحصل على 7-8 ساعات من النوم يوميًا حتى يتمكن الجسم من الراحة ، وعلاج كل التآكل والتلف من الداخل بشكل طبيعي.

في حين أن الاستيقاظ مبكرًا ليس بالضبط كيف يساعد في إنقاص الوزن ، ولكنه سيمنحك خطة زمنية ليومك ، وإكمال الأعمال المنزلية ، وممارسة التمارين قبل أن تبدأ يومك أكثر.