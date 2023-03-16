اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

قدمت ندى ماهر مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات سرقة فيلا لاعب كرة القدم محمد صلاح.

منذ أيام تسبب خبر سرقة فيلا صلاح في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الرواد بل أصبح الاكثر تداولا بين المواطنين وسط أسئلة كثيرة حول السارق، والمسروقات، والأضرار التي لحقت بالفيلا، واعترافات المتهمين.

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و لكن بدأت الحقيقة تتكشف حينما أعلنت قوات الأمن أنها تمكنت من ضبط المتهمين حينما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهمين فى واقعة سرقة فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



اعترف المتهمان بسرقة فيلا محمد صلاح بالتجمع الأول بتفاصيل جريمتهما.