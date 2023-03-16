مسلسلات رمضان 2023 .. كل ما تريد معرفته عن "عملة نادرة" لـ نيللي كريم وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023.. تشهد تنافسا كبير خلال الموسم القادم ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والصعيدية، التى تجسدها نيللى كريم فى مسلسلها الجديد عملة نادرة.





تفاصيل مسلسل عملة نادرة

وتخوض الفنانة نيللى كريم خلال موسم رمضان القادم بمسلسل مختلف بعنوان عملة نادرة، وتجسد فيه نيللى شخصية امرأة صعيدية، تتعرض لكثير من المشاكل والأزمات التى تتصدر لحلها وسط وجود عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم جمال سليمان وجومانا مراد ومحمد لطفى وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر وندى موسى ومحمد لطفى ومريم الخشت.





مسلسل عملة نادرة

مشاهد نيللى كريم فى محافظات الصعيد

مسلسل عملة نادرة

وحرصت نيللى كريم بالاتفاق مع الشركة المنتجة للمنتج جمال العدل على أن يتم تصوير معظم مشاهد المسلسل فى أحياء صعيدية وليس مدينة الإنتاج الإعلامي لذلك فكان تصوير معظم المشاهد مجمعة ما بين محافظتي الأقصر وأسوان.



عودة أحمد عيد بعد غياب سنوات

أحمد عيد

ويشهد هذا المسلسل عودة الفنان أحمد عيد للساحة الفنية مجددا بعد ابتعاده لسنوات، لأسباب مختلفة، وقرر عيد العودة من خلال مسلسل عملة نادرة وتحديدا أمام نيللى كريم التى يتعاون معها لأول مرة.



زوج نيللى كريم من أبطال المسلسل

وبعد بدأ نيللى كريم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد عملة نادرة وتلقت العديد من الانتقادات بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور ، ضمن أحداث المسلسل الأمر الذى جعل هشام يخرج عن صمته ويؤكد أنه يجيد التمثيل منذ ما يقرب من 12 عاما.





أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

محمد لطفى بالزي الصعيدي

وأيضا من النجوم الذي يشاركون فى هذا العمل بلوك مختلف الفنان محمد لطفى والذي ظهر فى أحد بوسترات المسلسل بالزي الصعيدي، مؤكدا أنه يجسد شخصية صعيدي مختلف تماما عن أى شخصية قدمها من قبل.



وأشار لطفى أن شخصيته من أصعب الشخصيات التى جسدها عبر تاريخه الفني الطويل، وقام بالتحضير لها قبل بدء التصوير بفترة كبيرة حتى تظهر للمشاهد فى أفضل صورة.

محمد منير يغني تتر عملة نادرة

وتعاقدت شركة العدل جروب مع الكينج محمد منير على غناء تتر مسلسل" عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم، كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي و ألحان محمد رحيم.



وسجل منير تتر الأغنية فى الاستديو الخاص بالملحن محمد رحيم والذي يعتبره الكينج من أشطر الملحنين على الساحة لذلك قرر أن يخوض معه هذه التجربة.

محمد منير فى مسلسل عملة نادرة

طرح البوسترات

وبدأت الشركة المنتجة فى الترويج للمسلسل منذ عدة أسابيع بحملة دعائية مختلفة بدأتها بطرح البوسترات الدعائية للمسلسل، بالإضافة إلى بوستر منفرد لكل بطل من أبطال العمل، وهي طريقة جديدة بدأت شركات الإنتاج فى اتباعها للترويج للأعمال.



البرومو الرسمي لعملة نادرة

وبعد أيام من طرح البوسترات الدعائية للمسلسل، قررت شركة الإنتاج طرح البرومو الدعائى الأول لعملة نادرة، والذى تضمن العديد من المشاهد القوية التى تجمع بين نيللى كريم وجمال سليمان والفنان أحمد عيد الذي يعتبر هذا العمل تحدي كبير من أجل عودته على الساحة بقوة.





القنوات عرض مسلسل عملة نادرة

وأعلنت الشركة المتحدة أن مسلسل عملة نادرة سوف يتم عرضه بشكل حصري على قناة cbc، إضافة إلى عدد من القنوات الخليجية والعربية التى يتم التفاوض معهم حتى الآن.