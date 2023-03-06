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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تتصدر بوستر مسلسل عملة نادرة

نيللي كريم
نيللي كريم

تصدرت الفنانة نيللي كريم، بوستر منفرد لمسلسل “عملة نادرة” الذي يعرض في شهر رمضان المبارك 2023.

وتعاقدت شركة العدل جروب مع الكينج محمد منير على غناء تتر مسلسل" عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم، كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

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نيللي كريم تعود للقاهرة بعد تصوير مشاهدها في عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم لـ صدى البلد إنها عادت من الأقصر بعد تصوير مشاهدها في مسلسل عملة نادرة.

وتستأنف نيللي كريم تصوير المسلسل في القاهرة، للانتهاء منه في أقرب وقت.

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