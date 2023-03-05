روشتة النقاد لمتابعة الدراما الرمضانية.. ماجدة موريس: نيللى كريم ويسرا تستحقان المشاهدة

بدأ عدد من صناع مسلسلات رمضان هذا العام في طرح البروموهات الخاصة بالعمل تمهيدا للعرض فى رمضان المقبل، كما بدأت تتضح بعض المعالم الخاصة بهذه الأعمال والقضايا التى يتم مناقشتها، وهو ما أوضح ان المسلسلات هذا العام متنوعة ومختلفة عن أى موسم رمضان سابق.

ونحاول من خلال هذه الرؤية ان نقدم للجمهور دليلا للاعمال التى يمكن ان يتابعها فى شهر رمضان وذلك من خلال بعض آراء النقاد.

وتقول الناقدة ماجدة موريس : مسلسلات رمضان هذا العام متنوعة وتحتوى على عدد كبير من الأعمال المهمة التى يمكن أن يتابعها الجمهور ومن بين هذه الأعمال مسلسل “الكتيبة 101” الذى يعد استمرارا للأعمال الوطنية التى حرص على تقديمها صناع الدراما خلال الثلاث أعوام السابقة.

قضايا الميراث

وتضيف ماجدة موريس : من الأعمال المهمة أيضا مسلسل “سوق الكانتو” الذى تدور احداثه فى حقبة زمنية مختلفة ويلقى الضوء على القاهرة قبل 100 عاما تقريبا، كما انه لابد من مشاهدة مسلسلى “عملة نادرة” و"1000 حمد لله على السلامة" لكل من نيللى كريم ويسرا خاصة أن كل منهما يناقش قضية الميراث من زوايا مختلفة.

ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة " اجتماعي كوميدي بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وتوضح ماجدة موريس : أنه من الأعمال أيضا المهمة مسلسل الإمام الشافعى أو رسالة الإمام والذى يقوم ببطولته خالد النبوى نتمنى ان نشاهد عمل مختلفة وكيف يعالج صناعة هذا العمل الذى يعيد لنا الأعمال تاريخية الدينية.