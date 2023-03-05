ضراير دراما رمضان.. محمد رمضان حيران بين أربعة نساء والكبير يصدم مربوحة

يركز عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى رمضان المقبل على بعض العلاقات الزوجية والأسرية ولعل من أبرزها قضية تعدد الزوجات والتى تخلق حالة من الكوميديا تارة والمشاكل الأسرية تارة أخرى، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال التى تناقش هذه القضية تحديدا والتى تخلق حالة من الأكشن بين الممثلين أو الضراير تحديدا.

جعفر العمدة

يعد أول الأعمال الفنية التى تناقش قضية تعدد الزوجات هو مسلسل “جعفر العمدة” والذى يقوم ببطولته محمد رمضان ومى كساب وزينة ومنة فضالى وإيمان العاصى وتأليف وإخراج محمد سامى.

ويظهر فى العمل كل من مى كساب وزينة ومنة فضالى وإيمان العاصى ضراير حيث يتزوجهم شخص واحد وهو جعفر والذى يقوم ببطولته محمد رمضان ويتعرض لعديد من المواقف الكوميدية والتى تنعكس على فريق العمل أيضا كما أن المسلسل يناقش هذه القضية من منظور اجتماعى أيضا.

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الكبير أوى 7

أما الفنان أحمد مكى قرر أن يخوض دراما مختلفة هذه المرة من خلال الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوى” حيث يلقى الضوء على الأزمات الاجتماعية، حيث يقرر أن يتزوج مرة أخرى على مربوحة ومن المقرر أن تقوم بدور ضرتها الراقصة لورديانا.

طرح الفنان أحمد مكي، الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023 والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث بلغت 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

فيديو كليب “ولعانة” الذي أخرجه أحمد مكي بنفسه، شهد الكثير من اللقطات والمشاهد الكوميدية المتوقعة عن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، وظهرت فيه مربوحة التي تقوم بدورها رحمة أحمد، إلى جانب عدد من نجوم الموسم السادس.

حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة “رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى.

من المتوقع أن يعود مهرجان المزاريطة للسنة الثانية على التوالي ضمن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، الذي سيعرض عبر قنوات ON، خلال شهر رمضان المقبل.