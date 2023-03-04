سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

كشف المخرج رامى إمام آخر تطورات الحالية الصحية للفنان عادل إمام بعد سلسلة الشائعات التى طالته فى الفترة الأخيرة التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وقال رامى إمام فى تصريحات صحفية أن عادل إمام بحالة صحية جيدة وكل ما يتردد مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة.

وأوضح رامى إمام : عادل إمام يقوم حاليا بقراءة عدد من السيناريوهات من أجل العودة مجددا الى التمثيل.

عادل إمام

تصدر الفنان عادل إمام، تريند جوجل عقب إعلان الفنان عمرو سعد عن تصويره فيلما عن الزعيم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكان قال عمرو سعد: “إنتاج فيلم عن عادل إمام.. من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله”.

عادل إمام والزهايمر

وأكد الكاتب أكرم السعدني، عدم صحة ما يشاع عن إصابة عادل إمام بالزهايمر، قائلاً: "انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن إصابته بالزهايمر، ولكنه بصحة جيدة".

وأشار "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسعد لحظات الفنان عادل إمام هو دخول أحفاده عليه البيت ومجالسته لهم، مؤكدا أنه زار الفنان عادل إمام منذ فترة قصيرة وتناول بعض الأكلات معه.

وتابع: "لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانين، وما الهدف من نشر الشائعات عن الفنانين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الأخبار".

الجمهور متشوق لفيلم الزعيم الجديد

يذكر أن اسم الفنان عادل إمام، تصدر ترند محرك البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً بعد غياب 12 عاما من خلال فيلم جديد، حيث كان أخر ظهور سينمائي له بفيلم "زهايمر" عام 2010، بعدها وضع تركيزه في الدراما التلفزيونية.

وينتظر عُشاق الزعيم عادل إمام، عودته إلى شاشة السينما، بعد غياب دام لسنوات طويلة، منذ تقديم آخر أعماله السينمائية "زهايمر" الذي تم إنتاجه عام 2010، مع المخرج عمرو عرفة.

وأعلنت أسرة الزعيم، ممثلة في شقيقه ونجليه، عن استعداده لتصوير فيلم جديد، بعنوان "الواد وأبوه"، يشاركه بطولته ابنه الفنان محمد إمام، ويخرجه رامي إمام، من انتاج عصام امام.