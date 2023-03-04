منع ويجز من الغناء في مصر.. حلمي عبد الباقي يجيب بصراحة

كشف الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عن موقف المطرب ويجز من منعه من الغناء فى مصر، خاصة أنه حتى الآن لم يحضر إلى نقابة الموسيقيين ولم يوقع على القرارات التى تم اتخاذها بشأن مطربى المهرجانات والراب.

وقال حلمى عبد الباقى، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إن ويجز حتى الآن لم يحضر إلى نقابة الموسيقيين ويقوم بتقديم عدد من الحفلات خارج مصر، ولكن حتى يستطيع أن يقدم حفلات داخل مصر عليه أن يخضع إلى قرارات النقابة التى تم اتخاذها بشأن مطربى الراب والمهرجانات.

وأضاف: "النقابة لا ترغب فى منع أى مطرب من الغناء، ولكن فى نفس الوقت لا بد أن يكون هناك ضوابط يلتزم بها المطربون، خاصة مطربى المهرجانات والراب، وهو ما خضع له عدد كبير منهم".

حلمى عبد الباقى

من ناحية أخرى، كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاون فني بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

يجلس في منزله

وبشأن الحالة الصحية لحلمي بكر، قال إنه يجلس في منزله الآن وحالته في تحسن مستمر، وإنه زاره برفقة مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وبعض المطربين.

وأكد أن الموسيقار حلمي بكر غضب من التصوير معه في أثناء مرضه؛ لأن تلك الصور تسبب مشكلات نفسية له، لكن تم إقناعه أن الأمر هو حب الناس ليس إلا.