فارق عمر كبير بينهما| بعد خيانته لها.. من هي زوجة أشرف حكيمي؟

ما زالت أصداء أزمة أشرف حكيمى، اللاعب المغربى وفريق باريس سان جيرمان، مستمرة، حيث تم اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وهو الأمر الذى أثر على علاقته بزوجته الفنانة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، والتى طلبت الطلاق منه بعد خيانتها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن هبة عبوك، وآخر تطورات الأزمة بينهما.

أشرف حكيمى وزوجته

هبة عبوك

هبة عبوك إحدى النجمات اللاتى يتمتعن بشهرة كبيرة، وهى ولدت بمدينة مدريد في دولة إسبانيا، فى 30 أكتوبر 1986، أى أنها تبلغ من العمر 37 عاما، وتكبر زوجها بعشر سنوات، حيث يبلغ عمر أشرف حكيمى 27 عاما.

بدأت هبة عبوك حياتها الفنية، وتحديدا التمثيلية، فى عام 2008، واشتهرت بتقديم عدد من الأعمال الفنية التى وضعتها فى صف النجوم المهمين فى إسبانيا، ولعل من أبرز هذه الأعمال مسلسل “الأمير” الذى قدمت فيه شخصية فاطمة.

أشرف حكيمى وزوجته

تتقن هبة عبوك التحدث بعدد من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، كما تتحدث اللغة العربية.

التقىت هبة عبوك بزوجها أشرف حكيمى فى عام 2018، وتزوجت منه بعد عامين تقريبا، ونتج عن هذه الزيجة طلفان هما نعيم وأمين، وهى تعتنق الدين الإسلامى.

هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمى

وكشفت حنان عبد الله، الصحفية بإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، تفاصيل اتهام القضاء الفرنسي لاعب المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بالاغتصاب.

زوجة أشرف حكيمي

وقالت «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المعروض عبر قناة «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن هناك فتاة تعرفت على حكيمي منذ شهر يناير الماضي عبر «إنستجرام»، مشيرة إلى أن هذه الفتاة قدمت محضرًا قالت فيه إنها توجهت لمنزل حكيمي وحاول أن يقيم علاقة جنسية معها ولكنها رفضت.

أشرف حكيمى وزوجته

وأضافت أنه ليس هناك دلائل أو براهين على اتهامات الفتاة للاعب المغربي، مشيرة إلى أن حكيمي نفى للنيابة كليًا رواية الفتاة، مشيرة إلى أن زوجة حكيمي طلبت الطلاق بعد هذه الواقعة.

ونقلا عن فضائية “العربية”، وجه المدعي العام الفرنسي رسميا تهمة الاغتصاب للاعب المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد استجوابه في هذه الاتهامات المزعومة التي قدمتها شابة فرنسية ضده حول تعرضها للاغتصاب في منزله أواخر فبراير.

وتابع التقرير الذي أذاعته فضائية “العربية” أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي يخضع للرقابة القضائية التي تمنعه من التواصل مع الفتاة ولكن لا تمنعه من مغادرة فرنسا، فيما تؤكد محامية أشرف حكيمي أن الاتهامات كلها كاذبة، ورغم ذلك تتمسك المدعية بـ أقوالها.

وقالت محامية الفتاة المدعية إن موكلتها تحافظ على كل أقوالها واختارت التحدث للعدالة.