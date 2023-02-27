برفقه عادل إمام.. سوسن بدر تستعيد ذكرياتها مع فيلم سلام يا صاحبي

شاركت الفنانة سوسن بدر، صورة من كواليس فيلم “سلام يا صاحبي”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سوسن بدر برفقه الفنان عادل إمام، والفنان الراحل سعيد صالح، وعلقت كاتبة: “من كواليس فيلم سلام يا صاحبي”.

يذكر أنه كشفت الفنانة سوسن بدر، والمخرج محمود رشاد، خلال لقاء لهما ببرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، عن تفاصيل الفيلم الوثائقي الذي تم عن الحضارة المصرية القديمة “أم الدنيا”، والذي كشف عن عظمة قدماء المصريين.

وإليكم أبرز التصريحات

شعرت بالخطر على الأجيال القادمة لعدم معرفتهم بالتاريخ المصري القديم

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن السبب وراء موافقتي على المشاركة في عرض الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة، هي أنه كان هناك جيل أو جيلين لا يعلموا التاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة وغير مرتبطين به وكان مؤشر خطر.

وقالت أن أي بلد في العالم لديه حضارة، ولا بد على جميع المواطينن في تلك الدول أن يعلموا حضارتهم.

وتابعت أن الحضارة المصرية القديمة لا بد أن نكون محترمينها بشكل أكبر، ويجب أن نستمر في الحفاظ على هويتنا.

وأشارت إلى أنه لو شعرنا أن هويتنا هتتهز تحت رجلينا هنكون في خطر خاصة بعد وجود ثقافات غريبة مرعبة على المجتمع المصري”.