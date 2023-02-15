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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوسن بدر:تعرضنا للإصابة بضربة شمس عند تصوير الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية..فيديو

الفنانة سوسن بد
الفنانة سوسن بد

أكدت الفنانة سوسن بدر، أنه كنا نقوم بتصوير الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاعات درجة الحرارة، تعرض فريق العمل للإصابة بضربة شمس.

 

وقالت سوسن بدر، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كان لدينا هدف في أن نوصل كافة المعلومات للجمهور، من خلال عرض الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة، بشكل مبسط حتى يكلل النجاح لهذا العمل.

 

أكتر ملكة فرعونية أعجبت بها هي الملكة “تي”.

وتابعت الفنانة سوسن بدر، أنه كان لدي مسئولية كبيرة عند  شرح كيف قام المصريين القدماء بتلك الانشاءات العظيمة، مؤكدا أن أكتر ملكة فرعونية أعجبت بها هي الملكة “تي”.

سوسن بدر الحضارة المصرية القديمة ضربة شمس ارتفاعات درجة الحرارة فصل الصيف

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