سوسن بدر: كنت منبهرة بالحضارة المصرية القديمة..وشعرت بالفخر لانتمائي لها..فيديو

أكدت الفنانة سوسن بدر، أنه كان لدينا هدف في أن نوصل كافة المعلومات للجمهور، من خلال عرض الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة، بشكل مبسط حتى يكلل النجاح لهذا العمل.

وقالت سوسن بدر، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن كان لدي احساس بالعظمة لما قام به المصريين القدماء في بناء تلك الحضارة العظيمة.

وتابعت الفنانة سوسن بدر، أن كان لدي ابهار بالمسلات التي قام بها المصري القديم، وكنت في غاية الفخر والسعادة أنه أنا كمصرية انتمي لهذه الاماكن.

أكتر ملكة فرعونية أعجبت بها هي الملكة “تي”.

وأشارت سوسن بدر إلى أنه كان لدي مسئولية كبيرة عند شرح كيف قام المصريين القدماء بتلك الانشاءات العظيمة، مؤكدا أن أكتر ملكة فرعونية أعجبت بها هي الملكة “تي”.

