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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 17 مارس 2023

صدى البلد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 1,935 جنيها للبيع، و 1,945  جنيها للشراء  للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,211 شراء 2,223
عيار 22بيع 2,027 شراء 2,038
عيار 21بيع 1,935 شراء 1,945
عيار 18بيع 1,659 شراء 1,667
عيار 14بيع 1,290 شراء 1,297
عيار 12بيع 1,106 شراء 1,111
الاونصةبيع 68,775 شراء 69,131
الجنيه الذهببيع 15,480 شراء 15,560
الكيلوبيع 2,211,429 شراء 2,222,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم،  ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  1935 جنيهات، بينما سجلت الأوقية مستوى 1926 دولارًا.
 

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2212 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1659 جنيهًا، 

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1290 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 15480 جنيهًا.
 

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  التعاملات عند مستوى 1910 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 1940 جنيهًا، بينما ، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1903 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.
 

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية بالأسواق العالمية والمحلية، مع استمرار تداعيات انهيار البنو والمصارف العالمية، ما يدفع المستثمرين للذهب كملاذ آمن.
 

ولفت، إلى أن الفيدرالي الأمريكي، سيضطر لخفض أسعار الفائدة أو تثبيتها خلال الاجتماع المقبل، وذلك للحد من تداعيات أزمة البنوك المصرفية ما يعزز من قوة الذهب.
 

وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من انتعاش المبيعات ، نتيجة مخاوف المواطنين من خفض جديد في قيمة الجنيه، مع اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري.
 

وأضاف، الأمر الذي دفع المواطنين للذهب بغرض التحوط وحفظ قيمة مداخراتهم من التآكل جراء تدهور قيمة العملة.

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