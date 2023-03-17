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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك رغم موافقة كولر .. تفاصيل

صدى البلد

 

أكد الإعلامي وليد الحديدي أن عقد مارسيل كولر مع الأهلي لديه شرط جزائي لمدة 3 أشهر، لكن هناك بند يمنح النادي أحقية فسخ العقد بدون دفع أي أموال حال خسارة بطولتين بشكل متتالي.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب، رشح 5 لاعبين تحت السن من أمم افريقيا للشباب من أجل الانضمام للأهلي في المستقبل، وسيتم عرضهم على مارسيل كولر بعد العودة من الكاميرون".

وأضاف: "تم طرح أشرف بن شرقي مجددا على النادي الأهلي، لكن محمود الخطيب رئيس النادي يرفض ضمه بسبب راتبه الضخم، كما أنه مرتبط بعقد سار مع الجزيرة الاماراتي والصفقة ستكون مكلفة".

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