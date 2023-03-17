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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة الرياضة بملابس جريئة

نورهان منصور
نورهان منصور

 


شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نورهان منصور صور لها من حياتها اليومية، وهي تستعرض لياقتها البدنية بممارستها بعض التمارين الرياضية الإستعراضية في حديقة منزلها.

ومن المعروف أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.


آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى،من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٩٠١٢٤
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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٩٠١٣٤
التمارين الرياضية مسلسل نصيبي وقسمتك الفنانة نورهان منصور ملابس جريئة تستعرض رشاقتها

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