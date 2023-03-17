مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق:ضبطنا عصابة "هوج بول" في 48 ساعة

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، إن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط عصابة "هوج بول" في 48 ساعة وتواصلت مع الإنتربول لإعادة أموال الضحايا.



وأضاف مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية خط الدفاع الأول لجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني".

وأشار اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق،: "القانون يجرم أي استخدام غير آمن وغير مشروع لشبكة الإنترنت والسوشيال ميديا وتندرج تحتها العصابات الإلكترونية التي تزايدت في هذه الفترة".