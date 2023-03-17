صور وفيديوهات خاصة.. فنان شهير يتعرض لابتزاز إلكتروني: هيفضحوني

روى الفنان أحمد سلامة، ضحية هاكر وإبتزاز إلكتروني، تفاصيل تعرضه لابتزاز إلكتروني، قائلا: "نعيش في كارثة حقيقه فجأة تلاقي نفسك مستباح لأي حد بمنتهى السهولة".



وأضاف الفنان أحمد سلامة، خلال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "وجود مواقع وبرامج تسهل عملية الفبركة والتزوير يصعب على المتخصص كشفها سهل علميات الابتزاز".

وأوضح: "تعرضت لابتزاز وكنت ضحية هاكر إلكتروني"، مضيفا: "صحيت الصبح لقيت الفيس بوك بتاعي مش موجود وناس كتير بتكلمني تقولي ايه اللي أنت عامله ده.. وفتحت الفيس بوك لقيت حاجات غريبة".

وأشار: "جاتلي رسائل على تلفيوني وتهديد بأن فيه صور وفيديوهات وهيفضحوني، وطلبوا مني دفع مبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف دولار ولو مدفعتش هما عندهم صور فيديوهات خاصة بي هينشروها"، مؤكدا: "أنا لا أملك فيديوهات".