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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صور وفيديوهات خاصة.. فنان شهير يتعرض لابتزاز إلكتروني: هيفضحوني

إبتزاز إلكتروني
إبتزاز إلكتروني

روى الفنان أحمد سلامة، ضحية هاكر وإبتزاز إلكتروني، تفاصيل تعرضه لابتزاز إلكتروني، قائلا: "نعيش في كارثة حقيقه فجأة تلاقي نفسك مستباح لأي حد بمنتهى السهولة".

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وأضاف الفنان أحمد سلامة، خلال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر،  ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "وجود مواقع وبرامج تسهل عملية الفبركة والتزوير يصعب على المتخصص كشفها سهل علميات الابتزاز".

 

وأوضح: "تعرضت لابتزاز وكنت ضحية هاكر إلكتروني"، مضيفا: "صحيت الصبح لقيت الفيس بوك بتاعي مش موجود وناس كتير بتكلمني تقولي ايه اللي أنت عامله ده.. وفتحت الفيس بوك لقيت حاجات غريبة".

 

وأشار: "جاتلي رسائل على تلفيوني وتهديد بأن فيه صور وفيديوهات وهيفضحوني، وطلبوا مني دفع مبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف دولار ولو مدفعتش هما عندهم صور فيديوهات خاصة بي هينشروها"، مؤكدا: "أنا لا أملك فيديوهات".

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