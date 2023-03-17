دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بمحل ملابس بمغاغة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق إندلع داخل محل ملابس في مدينة مغاغة بشمال المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن خسائر مادية طفيفة دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة مغاغة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن وجود خسائر مادية طفيفة دون إصابات بشرية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه قبل إمتداده، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وتباشر النيابة العامة المختصة التحقيق.