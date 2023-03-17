رئيس شعبة الدواجن: سعر كيلو الفراخ البانيه وصل إلى 170 جنيها

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: "سعر كيلو الفراخ البانيه وصل إلى 170 جنيها".
وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": "كيلو الدواجن في المزرعة وصل سعره إلى 72 جنيها، والأسعار تتوقف على مستلزمات الأعلاف التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة".
ولفت عبد العزيز: "سعر طن العلف وصلت إلى 52700 جنيه وهذا من شأنه أن يؤثر على ارتفاع أسعار الدواجن"، مؤكدًا أن السعر العادل للمنتج في المزرعة 70 جنيها لكيلو الدواجن اليوم.
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