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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتاة تتهم صناع "جت سليمة" بالسرقة .. تفاصيل

جت سليمة
جت سليمة

قامت الكاتبة روان ابو خشم، مؤلفة رواية “فاكيت افريب” باتهام صناع مسلسل “جا سليمة” بسرقة روايتها.

ظهرت روان، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”، وقالت: حرام الافكار تتسرق .. حتى الافكار بقت بتتسرق .. انا الرواية بتاعتي اتسرقت واتعملت مسلسل ٢٠٢٣ وانا عايزة حقي".

 

وعلقت على الفيديو كاتبة: فكرة جت سليمة مسروقة .. انا عايزة حقي .. وعايزة اقدم بلاغ"، بينما نصحها البعض بالوصول الى الشركة المنتجة والحديث معهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائي الأولى استعداد لعرضه فى موسم رمضان. 

دنيا سمير غانم تبحث عن شقيقها المفقود فى برومو جت سليمة

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم

وظهرت دينا فى البرومو وهي بصحبة شقيقها عمر، الذي يختفى عن الأنظار بعد دخولها في متاهة لتجد أشخاص غرباء وتصرخ فى وجههم بعد فقدانها شقيقها عمر.

وتغني دنيا سمير غانم تتر مسلسلها الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر فى أول تعاون بينهما ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.

 

دنيا سمير غانم تروج للمسلسل على صفحتها 

وبدأت دنيا منذ فترة الترويج لمسلسلها الجديد على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وطرحت البوستر الدعائى للمسلسل وعلقت عليه قائلة: وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي مسلسل #جت_سليمة رمضان ٢٠٢…. إن شاء الله يعجبكم.. دعواتكم .. إنتاج : محمد أحمد السبكي  .. تأليف : كريم يوسف - اشرف نصر -سامح جمال -ندى عزت .. إخراج : إسلام خيري".

جت سليمة دنيا سمير غانم رمضان موسم رمضان دنيا

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