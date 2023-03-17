عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة على الخد.. غادة عبد الرازق وزوجها يشعلان إنستجرام

غادة عبد الرازق وزوجها
غادة عبد الرازق وزوجها

 

شارك مدير التصوير هيثم زنيتا، متابعيه بصور جديدة له رفقة زوجته النجمة غادة عبد الرازق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتغزل هيثم زنيتا في زوجته بأجواء رومانسية، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

مسلسل تلت التلاتة

يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق، بدأت مؤخرًا تصوير مسلسلها الجديد تلت التلاتة، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني 2023 والذي يتكون من 15 حلقة، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.


أبطال مسلسل تلت التلاتة


يضم مسلسل تلت التلاتة العديد من الفنانين بجانب الفنانة غادة عبد الرازق ومنهم  ماجد المصري، غادة عبد الرازق، نجلاء بدر، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف هبة الحسينى، والعمل من إنتاج ممدوح شاهين.


أحدث أعمال غادة عبد الرازق
 

ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

 

قصة فيلم جوازة بالعافية
 وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٣٦١٧
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٣٦١٧
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤١١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٢٤١١
غادة عبد الرازق وزوجها غادة عبد الرازق اجواء رومانسية قبلة علي الخد مسلسل تلت التلاتة فيلم جوازة بالعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

جدول أعمال عمومية نقابة الصحفيين يتضمن 8 بنود أبرزها التصديق على الميزانية

انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العالمية

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حكم السبحة.. هل ورد في الشرع الشريف واستخدمها النبي

حرمان الأسرة من حوافز تنظيم النسل حال إنجاب الطفل الثالث| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

القطة الأفعى الأكثر ندرة على وجه الأرض.. ما قصتها؟

تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ