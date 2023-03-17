قبلة على الخد.. غادة عبد الرازق وزوجها يشعلان إنستجرام

شارك مدير التصوير هيثم زنيتا، متابعيه بصور جديدة له رفقة زوجته النجمة غادة عبد الرازق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتغزل هيثم زنيتا في زوجته بأجواء رومانسية، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

مسلسل تلت التلاتة

يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق، بدأت مؤخرًا تصوير مسلسلها الجديد تلت التلاتة، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني 2023 والذي يتكون من 15 حلقة، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.



أبطال مسلسل تلت التلاتة



يضم مسلسل تلت التلاتة العديد من الفنانين بجانب الفنانة غادة عبد الرازق ومنهم ماجد المصري، غادة عبد الرازق، نجلاء بدر، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف هبة الحسينى، والعمل من إنتاج ممدوح شاهين.



أحدث أعمال غادة عبد الرازق



ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

قصة فيلم جوازة بالعافية

وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.