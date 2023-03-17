الجيش الإسرائيلي ينقلب.. أفراد من الخدمة النظامية يهددون بالاستقالة بسبب نتنياهو

ذكرت القناة السابعة العبرية صباح، اليوم الجمعة، أن ضباط يخدمون في الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي يعتزمون إنهاء عقود عملهم والتقاعد على الفور من الجيش، إذا تم تمرير قوانين الإصلاح القانوني، حسبما ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الفوضى السياسية في إسرائيل تسببت في التغلغل بصفوف جنود الجيش الذين يخدمون في الخدمة النظامية على غرار أفراد الاحتياط الذين شارك بعضهم بنشاط في مختلف الاحتجاجات بمن فيهم جنود الاحتياط في سلاح الجو.

وأعلن مجموعة كبيرة من جنود الاحتياط في العمليات الخاصة وقوات الأمن السيبراني الهجومية ، أمس ، أنهم لن يذهبوا إلى الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من الأحد المقبل ، على خلفية نية الموافقة على القراءة الثانية والثالثة لقانون الحماية الأسبوع المقبل. وهم حوالي 450 من جنود الاحتياط من M وحوالي 200 جندي احتياطي آخر من النظام السيبراني يخدمون في مواقع حساسة في الشاباك والموساد.

وأشارت إلى أن تهديدات النظاميين تأتي بشكل أساسي من الضباط العاملين في سلاح الجو وقسم المخابرات ، على الرغم من وجود خطاب مماثل يحدث أيضًا في الفروع الأخرى للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضافت أنه من المحتمل أن يُطلب من رئيس الأركان ، هرتسي هاليفي ، أن يسلم رسائل حازمة في الأيام المقبلة إلى الحكومة، من بينها، أن الأزمة الداخلية في إسرائيل قد تُستغل من قبل "أعدائها".