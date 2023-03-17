عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينقلب.. أفراد من الخدمة النظامية يهددون بالاستقالة بسبب نتنياهو

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

ذكرت القناة السابعة العبرية صباح، اليوم الجمعة، أن ضباط يخدمون في الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي يعتزمون إنهاء عقود عملهم والتقاعد على الفور من الجيش، إذا تم تمرير قوانين الإصلاح القانوني، حسبما ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

 

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الفوضى السياسية في إسرائيل تسببت في التغلغل بصفوف جنود الجيش الذين يخدمون في الخدمة النظامية على غرار أفراد الاحتياط الذين شارك بعضهم بنشاط في مختلف الاحتجاجات بمن فيهم جنود الاحتياط في سلاح الجو.

 

وأعلن مجموعة كبيرة من جنود الاحتياط في العمليات الخاصة وقوات الأمن السيبراني الهجومية ، أمس ، أنهم لن يذهبوا إلى الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من الأحد المقبل ، على خلفية نية الموافقة على القراءة الثانية والثالثة لقانون الحماية الأسبوع المقبل. وهم حوالي 450 من جنود الاحتياط من M وحوالي 200 جندي احتياطي آخر من النظام السيبراني يخدمون في مواقع حساسة في الشاباك والموساد.

 

وأشارت إلى أن تهديدات النظاميين تأتي بشكل أساسي من الضباط العاملين في سلاح الجو وقسم المخابرات ، على الرغم من وجود خطاب مماثل يحدث أيضًا في الفروع الأخرى للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى.

 

وأضافت أنه من المحتمل أن يُطلب من رئيس الأركان ، هرتسي هاليفي ، أن يسلم رسائل حازمة في الأيام المقبلة إلى الحكومة، من بينها، أن الأزمة الداخلية في إسرائيل قد تُستغل من قبل "أعدائها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صنداونز

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

ترشيحاتنا

لدواع أمنية.. هذه الدولة تحظر استخدام "تيك توك"

فصل 4 طالبات بجامعة الأزهر بسبب مخالفة القواعد والآداب العامة

الدينار الكويتى يتراجع 12 قرشا في البنك المركزي..أسعار العملات العربية اليوم

فتح باب التسجيل بالحضور في كشوف عمومية الصحفيين

براءة الخفافيش| اتهمات لـ كلب بالتسبب فى نشر فيروس كورونا بالعالم.. ما القصة؟

الإسكان تطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري في7 مدن جديدة.. اعرف طريقة الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

الجيزة وسقارة من أعظم 50 مكانا في العالم لعام 2023

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ