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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء مئات الرحلات وتضرر آلاف المسافرين.. الإضرابات تتواصل في مطارات ألمانيا

مطارات ألمانيا
مطارات ألمانيا

يواجه الركاب في أربعة مطارات ألمانية، اليوم الجمعة، إلغاء أو تأجيل رحلاتهم؛ تزامنا مع إضراب العمال عن العمل في أحدث موجة من التحرك العمالي التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إن الإضرابات في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن ستؤدي إلى إلغاء 681 رحلة، وسيتضرر حوالي 89 ألف مسافر.

ودعت نقابة فيردي العمالية إلى الإضرابات وذلك مع استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران واستمرار الخلاف بشأن الأجور في القطاع العام.

ووفقا للنقابة، بدأ الإضراب في مطار كولونيا/بون مساء الخميس بسبب طبيعة تغيير دورات العمل، ولن تنتهي الإضربات في بعض الأماكن حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

ونصح مشغلو المطارات الركاب بالتحقق من شركات الطيران أو شركة الرحلات بشأن موقف رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

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